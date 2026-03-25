Macron Orta Doğu’da Sükûnet İstedi, İsrail’in Yanında Saf Tuttu!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin açıklamalar yaparak bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diyalog sürecinin acilen başlatılması gerektiğini belirtti. Paris'ten yapılan açıklamada, Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran ve Hizbullah'ın saldırıları karşısında Fransa'nın İsrail halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğunu dile getirdi. Bu saldırıların derhal sona ermesini talep etti.

Macron, Orta Doğu'daki tüm tarafların sivil ve enerji altyapılarını koruması, barışçıl bir diyalog sürecine yönelmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmesinin kritik önem taşıdığını kaydetti. Ayrıca, Lübnan'da çatışmanın daha fazla tırmanmasının engellenmesi, ülkenin istikrarı ve toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa'nın önceliğinin gerilimin düşürülmesi ve sivillerin korunması olduğunu söyleyen Macron, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasının önemine değindi ve Paris'in bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü ekledi. Son olarak, Gazze'deki insani durumun göz ardı edilmemesi ve Batı Şeria'da sivillere yönelik şiddet olaylarının son bulması gerektiğini de sözlerine ekledi.