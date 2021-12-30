  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Lütfi Elvan, Ali İhsan Su'yu ziyaret etti
Ekonomi

Lütfi Elvan, Ali İhsan Su'yu ziyaret etti

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 12:24:00 -
Lütfi Elvan, Ali İhsan Su'yu ziyaret etti

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sahil Valilik binasında gerçekleşen ziyarette Elvan'a; Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, nazik ziyaretlerinden dolayı Elvan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay