Limon suyunu kaynatıp içince bu dert bitiyor! Çare gıda: Limonu olanlar dolaptan çıkarıp hemen denesin

Tek başına tükettiğinizde faydası saymakla bitmeyen limonun kaynatılmış hali de şifa dağıtıyor. Kilo kontrolü için de etkili bir yöntem olduğu ifade edilir. İşte limonu kaynatıp içmenin vücuda olan faydaları...

Yüksek C vitamini içeren limon, bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun enfeksiyonlara karşı direncini de, beyaz kan hücrelerinin üretimini de artırır.

Sindirim sistemine olan faydaları da göz ardı edilemez. Mide asidini dengeler ve hazımsızlık, şişkinlik sorunlarını giderebilir. Yağlı ve ağır yemeklerden sonra bir bardak kaynamış limon suyu mideyi rahatlatır.

Limon suyunda doğal asidik yapı vardır. Bağırsak hareketlerini düzenleyen limon, kabızlığı da öneleyebilir.

Aç karnına içilen bir bardak ılık limon suyu karaciğerin temizlenmesine etki eder. Toksinlerin vücuttan atılmasıyla birlikte cilt sağlığı da derinden etkilenir.

Enerji verici özelliği de bilinir. Limonun içindeki vitaminler yorgunluğu azaltır ve aktif olmanıza etki eder. Stresi azaltır ve ruh halini iyileştirebilir.

Pektin lifi limonun içeriğinde yer alır. Bu lif, iştahı keser. Diyet yapanlar için destekleyici özelliği vardır. Limon suyu daha az yemenizi sağlar.

Metabolizmayı hızlandırmak için ortadan ikiye kesilmiş limonu 5 bardak suyun içinde kaynatın. Ilıklaşınca 2 kaşık bal ekleyip 1 bardak içebilirsiniz. Mide çalışmaya başlayacaktır.

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