Limon kabuğunun faydaları ve zararları nelerdir? Limon nasıl saklanır? Canan Karatay'dan önerisi! Limonlu su gerçeği

Limon nasıl saklanır alternatifleri var ve bu alternatifleri uygulamak çok kolaydır. Dolayısıyla basit bir şekilde evde limonun muhafaza edilmesi sağlanabilir. Turunçgiller grubunda yer alan bu meyve, buzdolabında saklanır mı sorusu ile karşılaşabilir. Karşılaşmanın sonucunda Limon derin dondurucuya konur mu sorusu açığa çıkar ve cevap aranmaya çalışılır. İki sorunun da cevabı aynıdır. Cevapları farklı olanlar ne kadar dayanır ve Limon buzluğa nasıl atılır sorularıdır. Diğer yandan Aromasıyla, soslarda kullanımıyla, içecek olarak tüketilmesiyle en çok sevilen besinlerden olan, C vitamini deposu limonlu su için, Prof. Dr. Canan Karatay'dan çok şaşırtacak açıklamalar geldi.

Bağırsakların aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak sindirimi rahatlatan limonlu su detoksu, düzenli tüketildiğinde yağları yakıyor. Gün içerisinde tuvalete sık çıkamayan kimselerin sabah aç karna tüketmeleri ile direkt olarak tuvalete çıkabileceği limonlu su karışımı ile kilo vermek için vücutta biriken ödemler idrar yoluyla dışarı atılıyor.

Metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına yarayan limon suyu, yağ yakıcı etkisiyle kısa zamanda fazlalık yağlarınızdan kurtulmaya yardımcı olur. Zayıflama ve sağlıklı beslenmeye dair açıklamaları ile gündeme gelen Canan Karatay, katıldığı bir programda devamlı limonlu su içmesi gözleri üzerine topladı. Limonlu suyun sağlık açısından da çok faydalı olduğunu maddeler halinde sıraladı.

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

- Limonlu su, karaciğerin en sevdiği karışımların başında gelir.

- Karaciğeri toksinlerden temizlemeye yarayan limonlu su, bağışıklığı kuvvetlendirir.

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-Metabolizma ve sindirim probleminin önüne geçer.

- Pektin lifi içeriği ile iştah kontrolü de sağlar.

LİMONLU SU NASIL HAZIRLANIR?

Yasemin.com'da paylaşılan bir içerikte; Limonlu suyun tarifi de paylaşıldı. İşte o tarif

MALZEMELER:

200 ml su

1 tane limon

LİMONLU SUYUN YAPILIŞI:

Yukarıda belirtildiği miktardaki suyun içine limon sıkıp cezveye koyup kaynatın. Dilerseniz bu esnada limon kabuğu da içinde durabilir hatta daha da yararlı olabilir. Kaynama işlemi bittikten sonra ılık halde iken karışımı tüketebilirsiniz.

Peki, Limon Nasıl Saklanır?

Limon çoğu kişi tarafından sebze olarak bilinir. Fakat limon meyvedir. Limonun bu özelliği tohumunun özelliğinden gelmektedir. Limon herkesin evinde olan bir meyvedir. Yemeklere tat vermek limondan sorulur. Salataların olmazsa olmaz malzemesi limondur. Ekşiliği veren şey de limondur. Limon hakkında bahsedebileceğimiz çok şey vardır. Bunlar genelde nerede tüketildiği hakkındadır. Fakat farklı bir bakış açısı olarak limonun nasıl saklandığı üzerinde durulacaktır. Limonun saklanma şekli çok basittir. Bu şekle diğer başlıklarda değinilecektir.

Limon Derin Dondurucuya Konur Mu?

Limon genelde evimizin balkonun da ya da mutfağın bir köşesinde duran bir meyvedir. Aynı zamanda hemen tükettiğimiz bir üründür. Taze taze kullanmak adına mevsimi geldiğinde saklamak isteriz. Sadece yemeklerde değil limonata yapmak için de limonu kullanırız. Bu içeceğin en püf noktası da limonun taze olmasıdır. Derin dondurucuya koyarak buzdolabında limonu saklayabiliriz ve istediğimiz zaman buzdolabından çıkartabiliriz. Çıkardığımız limonlar çözüldüğü takdirde tükete de biliriz. Dolayısıyla limonu derin dondurucuya koyabiliriz. Bu şekilde limonu muhafaza edebiliriz.

Limon Buzlukta Nasıl Saklanır?

Limonu buzlukta saklamanın iki farklı yolu vardır. İlk yollardan biri limonun daha uzun süre dayanmasını sağlayan kesmeden yani tüm şekilde saklama şeklidir. İkinci yol ise limonun dilimlenerek saklanmasıdır. İki yolda da önemli olan limonların güzelce yıkanması ve kurumasıdır. Diğer önemli nokta ise limonu dilimleyerek buzluğa atmak istiyorsanız streç filme sarmanız iyi olacaktır.

Limon Buzlukta Ne Kadar Dayanır?

Limon diğer meyvelere nazaran buzlukta ya da derin dondurucuda kalma süresi kısadır. Limonun ne kadar dayandığı doğrama şekli ile alakalıdır. Dolayısıyla doğrayarak saklamak istediğiniz limon yaklaşık 5 ya da 6 gün buzlukta saklanabilir. Fakat limonu tüm olarak buzluğa atarsanız, doğradığınız zamanki süreden daha çok saklayabilirsiniz. Görüldüğü üzere limonu buzlukta ya da derin dondurucuda saklamak mümkündür. Tek problem diğer meyve ve sebzelere nazaran az saklanabilmesidir.

Limon Kabuğu Faydaları Nelerdir?

Limon kabuğu kansere karşı korur; çünkü savunma ve bağışıklığı zinde ve güçlü tutar.

Limon kabuğu vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan C vitamini ve diğer önemli bileşenleri içerir. Limon kabuğu yemek grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve benzeri enfeksiyonları tedavi eder.

Limon kabuğu yemek kolesterolü düşürür, kalbin düzenli çalışmasını sağlar, limon kabuğundaki potasyum kalbin düzenli çalışmasını sağlar. Kabuktaki polifenol flavonoidler kötü kolesterolü düşürür.

Limon kabuğundaki limonen ve salvestrol Q40 bileşenleri kanserli hücrelerle savaşır.