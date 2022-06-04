LGS, AUZEF sınavında İstanbul’da İETT metro, metrobüs öğrencilere ücretsiz mi?
LGS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi? Milyonlarca öğrenci bugün ve yarın sınavlara girecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavları nedeniyle öğrenciler sınav giriş yerlerinde sınav kitapçıklarını çözmek için ter dökecek. Sınavı girecek öğrenciler ile öğrenci velileri İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi olacak? İETT LGS sınavında öğrencilere ücretsiz mi? sorularını sormakta. LGS ve AUZEF sınavına yönelik ulaşım konusunda İETT’den son dakika açıklaması geldi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak. İstanbullulara müjdeyi İBB verdi. İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavlara girecek öğrenciler, veliler ve öğretim görevlileri, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.
Hem LGS hem de AUZEF sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınavın iki saat öncesinden başlayacak ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin iki saat sonrasına kadar devam edecek.