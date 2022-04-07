  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu’nun gözüne girmek için yarıştılar! Ekrem’siz zam haberi

Erdoğan 'bir müjdemiz var' diyerek duyurmuştu! Tüm detaylar belli oldu

Gıda krizi yaşayan Rusya Türkiye yasağını resmen kaldırdı! Apar topar karar almak zorunda kaldılar

"CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu! Milleti nasıl kandırdıklarını anlattı

Burada belediyeyi batırma yok mu CHP’liler? Vatandaşa kör, flamenko dansçısına bonkör

Zelenskiy'den bomba çıkış: Küreselci siyonist çetelere mesaj! 'Büyük İsrail olmak istiyoruz'

Putin'den dolar operasyonu! Emri verdi

Müslümanlara yönelik olunca tüm dünya sessiz: Duma'da gerçekleşen kimyasal katliamın 4'üncü yılı!

Ukraynalı kadınlardan tecavüzden kurtulma yöntemi

Darısı Türkiye'nin başına! O okul müdürü idam edilecek
Yemek Tarifleri Lezzet patlaması: kaşık kaşık yemelik cennet rüyası tarifi! Kedi diliyle pasta tarifi
Yemek Tarifleri

Lezzet patlaması: kaşık kaşık yemelik cennet rüyası tarifi! Kedi diliyle pasta tarifi

Kedi diliyle yapılan tariflerden en çok sevilen tatlı. İşte kolayca yapabileceğiniz, iftar sonrası tüketebileceğiniz hafif bir tatlı tarifi. Cennet rüyası tarifi!

Yeniakit Publisher
2022-04-07 18:11:00 - 2022-04-07 18:14:49
Lezzet patlaması: kaşık kaşık yemelik cennet rüyası tarifi! Kedi diliyle pasta tarifi

Cennet rüyası tatlısı tarifi

Malzemeler

  • 4 su bardağı süt ( 800 ml )
  • Yarım su bardağı çok amaçlı un ( 50 gr )
  • Yarım su bardağı mısır nişastası ( 40 gr )
  • 1 su bardağı şeker ( 160 gr )
  • 1 paket kedi dili bisküvi
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 paket krem şanti
  • Yarım su bardağı süt

Üzeri için;

  • Hazır çikolata sosu

Cennet rüyası nasıl yapılır?

Tatlı için 4 su bardağı sütü tencere içine alın. Üzerine 2 yumurta sarısı ve toz şekeri ekleyip şeker eriyene kadar çırpıcı ile karıştırın. Karışımın içine un ve nişastayı ekleyip topaklanma olmayana kadar çırpın. Karışımı ocak üzerine alın ve koyulaşana kadar kaynatın. Koyulaşan muhallebiyi ocak üzerinden alın. Ara ara karıştırarak üzeri kabuk tutmadan soğutun. Bir kase içine 1 paket toz krem şanti ile yarım çay bardağı sütü aşıp katılaşana kadar çırpma teli ile çırpın. Koyulaşan krem şantiyi soğuyan muhallebinin üzerine ekleyip karıştırın. 1 paket kedidili bisküvisini üç parça olacak şekilde küçük olarak kesin. Bisküvileri hazırladığınız muhallebi karışımı içine döküp karıştırın. Çikolata sosunu arkasında yazdığı şekilde hazırlayın. Kap içinde soğutun. Hazırladığınız bisküvili karışımı bir borcama dökün. Üzerine çikolata sosunu döküp yayın. Buzdolabında 3-4 saat dinlendirip servisini yapabilirsiniz.

Sebzeli omlet tarifi nasıl yapılır? Omlet kaç kaloridir?
Sebzeli omlet tarifi nasıl yapılır? Omlet kaç kaloridir?

Yemek Tarifleri

Sebzeli omlet tarifi nasıl yapılır? Omlet kaç kaloridir?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar çıkışları olay olan Necmettin Batırel'den yeni tahmin: 2023'te hepsi çöp olacak
Ekonomi

Dolar çıkışları olay olan Necmettin Batırel'den yeni tahmin: 2023'te hepsi çöp olacak

Altın ve dolar çıkışları uzun süre konuşulan ekonomist Necmettin Batırel, bu kez Macaristan'daki seçimleri köşesine taşıdı.
Gıda krizi yaşayan Rusya Türkiye yasağını resmen kaldırdı! Apar topar karar almak zorunda kaldılar
Ekonomi

Gıda krizi yaşayan Rusya Türkiye yasağını resmen kaldırdı! Apar topar karar almak zorunda kaldılar

Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası birçok ülke tarafından yaptırımlara maruz kalan Rusya'da gıda krizi yaşanırken Türkiye ile ilgili zorunlu ..
Rusya Türk tarım ürünlerine yasağı kaldırdı! Haluk Özdil acil olarak uyardı: Acilen yasak gelmeli! Çok tehlikeli...
Gündem

Rusya Türk tarım ürünlerine yasağı kaldırdı! Haluk Özdil acil olarak uyardı: Acilen yasak gelmeli! Çok tehlikeli...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Rusya'nın Türkiye'den yaş sebze ve meyve alımlarındaki bazı yasakları kaldırmasının ardından büyük tehlikeye ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay