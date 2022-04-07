Lezzet patlaması: kaşık kaşık yemelik cennet rüyası tarifi! Kedi diliyle pasta tarifi

Cennet rüyası tatlısı tarifi

Malzemeler

4 su bardağı süt ( 800 ml )

Yarım su bardağı çok amaçlı un ( 50 gr )

Yarım su bardağı mısır nişastası ( 40 gr )

1 su bardağı şeker ( 160 gr )

1 paket kedi dili bisküvi

2 yumurta sarısı

1 paket krem şanti

Yarım su bardağı süt

Üzeri için;

Hazır çikolata sosu

Cennet rüyası nasıl yapılır?

Tatlı için 4 su bardağı sütü tencere içine alın. Üzerine 2 yumurta sarısı ve toz şekeri ekleyip şeker eriyene kadar çırpıcı ile karıştırın. Karışımın içine un ve nişastayı ekleyip topaklanma olmayana kadar çırpın. Karışımı ocak üzerine alın ve koyulaşana kadar kaynatın. Koyulaşan muhallebiyi ocak üzerinden alın. Ara ara karıştırarak üzeri kabuk tutmadan soğutun. Bir kase içine 1 paket toz krem şanti ile yarım çay bardağı sütü aşıp katılaşana kadar çırpma teli ile çırpın. Koyulaşan krem şantiyi soğuyan muhallebinin üzerine ekleyip karıştırın. 1 paket kedidili bisküvisini üç parça olacak şekilde küçük olarak kesin. Bisküvileri hazırladığınız muhallebi karışımı içine döküp karıştırın. Çikolata sosunu arkasında yazdığı şekilde hazırlayın. Kap içinde soğutun. Hazırladığınız bisküvili karışımı bir borcama dökün. Üzerine çikolata sosunu döküp yayın. Buzdolabında 3-4 saat dinlendirip servisini yapabilirsiniz.