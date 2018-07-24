0553 313 94 23

Lazio ve Bursaspor kurmayları Caicedo için görüşme yapacak!

Bursaspor'un gündeminde olan Caicedo transferini bitirmek için girişimlere başladı.

24 Temmuz 2018 Salı 13:10
Lazio ve Bursaspor kurmayları Caicedo için görüşme yapacak!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- İtalya medyası Lazio'nun transfer toplantısı yapacağını duyurdu. Lazio sportif direktörü Igli Tari, iletisim direktoru Stefano De Martino ve Inzaghi'nin transfer toplantısında son durumu görüşüceği kaydedildi. 

Lazio sportif direktör Igli Tari, Bursaspor'un gündeminde olan Caicedo ile görüşeceği ve Bursaspor kurmaylarını kabul edeceği belirtildi. Öte yandan Lazio Club Brugge forması giyen Wesley'i transferini bitirme aşamasına geldi.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:10
  1. Bursaspor
  2. Lazio
  3. Igli Tari
  4. Caicedo
  5. Felipe Caicedo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları atanan öğretmenlerin tam listesi!
    1. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları..
    2. Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi..
    3. Gaziantep'te Uluslarası Gastronomi..
    4. Lazio ve Bursaspor kurmayları Caicedo..
    5. MEB sözleşmeli Din Kültürü ve Ahlak..
    6. Filipinler'de Müslümanlara özerklik..
    7. Feto ile Oktar'ın kod adları bile aynı..
    8. Abartı egzoza geçit yok! Trafikten men..
    9. BİLSEM Sözleşmeli öğretmen atama..
    10. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
    11. MEB İKGM sözleşmeli öğretmen atama..
    12. Sözleşmeli fen ve teknoloji..
    13. Akıncı Üssü'nde yakalanan SAT'çılar..
    14. Elon Musk, Apple'a rakip oluyor!..
    15. Başkan Erdoğan'dan 'Malazgirt'..
    16. 'Milletimizin askerlikle bağının..
    17. Filistinli iş insanının ailesi kaçan..
    18. Bedelli askerlik kalkacak mı?..
    19. Sony'den cep telefonu kameralarında..
    20. Resmileşti! Kanal İstanbul'da sıcak..
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler