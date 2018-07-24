Lazio ve Bursaspor kurmayları Caicedo için görüşme yapacak!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- İtalya medyası Lazio'nun transfer toplantısı yapacağını duyurdu. Lazio sportif direktörü Igli Tari, iletisim direktoru Stefano De Martino ve Inzaghi'nin transfer toplantısında son durumu görüşüceği kaydedildi.

Lazio sportif direktör Igli Tari, Bursaspor'un gündeminde olan Caicedo ile görüşeceği ve Bursaspor kurmaylarını kabul edeceği belirtildi. Öte yandan Lazio Club Brugge forması giyen Wesley'i transferini bitirme aşamasına geldi.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR