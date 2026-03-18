SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kuzey Kore bunu da yaptı! İnsansı robotları kullanmaya başladı

Doğu Asya ülkesi Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang’daki bir üniversitede eğitime destek olması amacıyla insansı robotların kullanıldığı belirtildi.

Kuzey Kore'de bir üniversitede insansı robotların kullanıldığı belirtildi. ​​​​​​​Yonhap ajansının haberine göre, Japonya'da Kuzey Kore yönetimine yakınlığıyla bilinen Choson Sinbo gazetesi, dünkü sayısında Pyongyang'daki bir üniversitede bulunduğu aktarılan insansı bir robotun fotoğrafını yayınladı.

Gazetede, robotların öğretmenler ve öğrenciler tarafından aktif olarak kullanıldığı ve öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla öğretmenlerle işbirliği içinde çalıştığı bilgisine yer verildi.

Robotların hareket kabiliyetlerine ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan, 15 Mart’ta Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından da Pyongyang’daki bir üniversitede yer alan insansı robota ait bir kare paylaşılmıştı.

