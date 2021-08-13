Kur’an kursu öğrencilerinden fidan bağışı

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Mamak Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Necmettin Saydan, ülke genelinde yanan ormanların toplumun her bireyini derinden etkilediğini ve çocukların da bu duruma duyarsız kalmadığını söyledi.



Yaşları küçük ancak yürekleri kocaman öğrencilerin vermiş olduğu bu desteği çok anlamlı bulduklarını belirten Saydan, “Ülkemizin birçok noktasında çıkan orman yangınları sonrasında maalesef nefes kaynağımız binlerce ağacımızı kaybettik. Ormanlarımızın yeniden yeşermesi, kaybedilen ağaçların yerine yenilerini dikerek gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakabilmek için bizde çalışma başlattık. Ankara Mamak Boğaziçi Merkez 4-6 yaş Kuran Kursu öğrencilerimiz, Boğaziçi Merkez Külliyesi dernek idarecileri ve cami kuran kursu öğrencileri, kuran kursu öğreticilerimizin desteğiyle hedeflediğimiz 1453 fidan bağışına ulaştık. Kampanyamız bir hafta daha devam edecek. Müftülüğümüze bağlı yaz kuran kurslarının da desteğiyle inşallah on binlerce fidan bağışına ulaşmayı hedefliyoruz. Toplanan bağışları Türkiye Diyanet Vakfının Bir İyilik Bir Fidan kampanyasına bağışladık.” diye konuştu.

Yeniden yeşertecek nesiller

Çocukların böylesi bir kampanya içerisinde olmasından dolayı ayrıca mutlu olduklarını ifade eden Saydan, “Yavrularımız yapmış oldukları bağışlarla ormanlar yansa da, yakılsa da onları yeniden yeşertecek nesiller olduğunu ispatlamış oldular. Gelecek nesiller adına ümit var oluyoruz. Allah çocuklarımızdan, idareci ve öğretmenlerinden, cami görevlimizden ve dernek yöneticilerimizden razı olsun. İnşallah bağışladıkları fidanlar onların kıyamet gününde gölgelenecekleri ağaçlar olacaktır.” ifadelerini kullandı.