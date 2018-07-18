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'Kupayı Fransa değil Afrika kazandı'

Avrupa'da göçmenlere yönelik şiddetin sona ermesi çağrısı yapan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran Fransa milli futbol takımının çoğunluğunu Afrikalı göçmenlerin oluşturduğuna dikkat çekti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:28
'Kupayı Fransa değil Afrika kazandı'

Latin Amerika'nın sosyalizmle yönetilen ülkelerinden Venezela'da resmi bir etkinliğe katılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Dünya Kupası'nı Fransız takımı kazandı, ama daha çok bir Afrika takımına benziyordu. Aslında Afrika kazandı, onlar Fransa'ya ulaşmayı başaran Afrikalı göçmenlerin çocukları" dedi.

"Umarım Avrupa mesajı almıştır" diye ekleyen Maduro, "Avrupa'da Afrikalılara karşı ırkçılık, göçmenlere karşı ayrımcılık artık bitsin" çağrısında bulundu.

"Afrika'yı hep hor gördüler. Yağmaladılar. Ve sıra Dünya Kupası'na geldiğinde Fransa şampiyonluğu Afrikalı futbolcuları sayesinde kazandı" vurgusu yapan solcu lider, 2018 FIFA Dünya Kupası'na evsahipliği yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de başarısından ötürü tebrik etti.

Fransa'nın 1998'deki ilk Dünya Kupası zaferinde olduğu gibi ikincisine de göçmen kökenli futbolcular damga vurdu. Fransa milli takımı kadrosundaki 23 isimden 21'i göçmen kökenli.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:28
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