"Kumaş" deyip geçmeyin

Kumaşlar yalnızca giyimde değil günlük hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Nevresimlerde, mobilya ve arabalarımızdaki döşemelerde hayatın her alanında kumaşlarla iç içeyiz. Buna rağmen çok azımız seçilen kumaş türünün sağlığımız için önemli olduğunun farkındayız.

Kumaşlar hakkında yapılan araştırmalar sentetik ve yeni teknoloji ürünü kumaşlardan uzak durulması gerektiğini; geleneksel kumaşların tercih edilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.

Geçmişte insanlar doğal liflerden yapılan yün, kaşmir, pamuk, ipek, keten ve kenevir gibi kumaşları kullanırdı.

Bugünkü giyim mağazalarına göz atarsanız suni ipek, polyester, akrilik, asetat ve naylon gibi sentetik kumaşların tezgahları doldurduğunu görürsünüz. Sunulan ürünler "leke tutmayan, kırışmayan, nanoteknoloji" terimleriyle şirinleştiriliyor.



Oysa kumaşların yeni teknolojilerle üretilmesi işleri kolaylaştırıyor gibi görünse de sağlığımızı tehlikeye attığı da bir gerçek. Unutmayın kimyasal işlem görmüş doğal veya sentetik her türlü kumaş, cilt yoluyla vücudunuza nüfuz ediyor. Özellikle parlak renkli, plastik baskılı kıyafetler çocukların da sağlığını etkiliyor.

En zararlı 6 kumaş türü

1. Polyester satın alabileceğiniz en tehlikeli kumaştır. Polyester naylon ve plastikten elde edilir. Derinin hava almasını önler. Gribal enfeksiyonlara davetiye çıkarmakla birlikte, çeşitli cilt hastalıklarına ve kadın hastalıklarına sebep olabilir. Polyester sentetik yapısı itibariyle, çok güçlü bir elektrostatik potansiyel üretir. Yapılan bir diğer araştırmada hamilelere ani düşük yaptırdıkları görülmüştür.

2. Akrilik kumaşlar sentetik polimerler olan akrilik liflerinden yapılır. Akrilik ipliklerle dokunmuş kumaşlar, çocuklarda teri iyi çekmediği için vücudun ısı dengesini bozar ve gribal enfeksiyonlara sebep olabilir. Daha da ötesi, polimerler plastiğin ana maddesidir ve kanserojendir.

3. Rayon geri dönüştürülmüş odun hamurudur. Düzenli yıkama ve giyinmeye karşı dirençli olması için kostik soda, amonyak, aseton ve sülfürik asit ile işlem görmüştür.

4. Asetat ve triasetat selüloz denen ağaç liflerinden yapılır ve son ürün oluşturmak için geniş bir kimyasal işleme tabi tutulur.

5. Naylon petrolden yapılır, kalıcı ve zararlı olabilen kimyasallar ile işlenir.

6. Leke tutmaz, ütü gerektirmez, buruşmaz, güve kovucu her şey. Leke tutmaz ve buruşmaz özellikleri sıralanarak satılan kumaşlar teflon gibi florlanmış kimyasallar ile işlenir.

7. Ayrıca.. Doğal olanlar da dâhil birçok kumaş; deterjanlar, petrokimyasal boyalar, çekmeyi önlemek için formaldehit, uçucu organik bileşenler, dioksin üreten ağartıcı, ve kimyasal yumuşatıcılarla hazırlanıyor.

Bu kimyasallar insan bedeni için zehirlidir, ağır metaller içerir ve çevreyi kirletirler.

Peki ne yapmalı?

İyi kumaşlar seçin. Yine de sentetik kumaşlara oranla daha sağlıklı seçenek olan doğal kumaşları kullanmanızı öneriyoruz. Doğal kumaşlardan bazıları şunlar; Pamuklu, İpek, Keten, Kenevir, Yünlü, Kaşmir..Mümkün olduğunca renksiz kumaşlar tercih etmekte fayda var, özellikle iç çamaşırlarında…

Doğal kumaşlar maddi açıdan biraz külfetli görünebilir. Ancak iyi kumaşa ve kıyafetlere harcadığınız her kuruş sağlığınız için kıymetli olacaktır.

Kumaşların sağlığınıza zarar vermemesi için bir diğer önemli faktör temizleme yönteminizdir.

Mümkün olduğunca kuru temizlemeden kaçının, çamaşırlarınızı doğaya ve size zarar vermeyen doğal temizleyicilerle yıkayın.

Organik gıda, saf su, doğal ve organik giysiler bir araya gelerek refah düzeyinizi artırabilir; daha sağlıklı bir hayata sahip olmanızı sağlayabilirler.