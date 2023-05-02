Kulak hastalıkları! Gözü, dişi etkileyen, altında çıkan en erken belirtisi! İlaç almayın, doğal yöntemler bu

Kulak dışardan görüldüğü için böcek girme ve kirlenme durumu da olmaktadır. Kirlendiğinde temizlemek önemlidir çünkü daha fazla kirlendiği zaman işitme de zorluk çekilebilir. Böcek girmesi de sıkıntılı bir durumdur. Böceğin ileriye gitmesi başka rahatsızlıklara yol açar. Fark ettiğiniz zaman hemen tedavi edin. Aylık olarak da kulak temizliği yapmaya çalışın.

Kulak rahatsızlığı nelere sebep olur?

Kulak zarında ve orta kulakta; orta kulakta biriken sıvının özelliği ve süresine bağlı olarak geri dönüşümsüz değişiklikler olabilir ve daha ciddi işitme kayıpları, kulak zarında çökme/delinme, kulak kemikçiklerinde erime ve kireçlenme ve en ağırı da kolesteatoma denilen şiddetli enfeksiyona neden olabilir. Sayılan sebepler dışında göz çevresi dokuların ağrıları, örneğin sinüzit ağrısı, diş ağrısı, baş ağrısı, kulak ağrısı gibi ağrılar da göze vurarak göz ağrısı olarak hissedilebilirler.

Kulak Akıntısı

Zeytin yaprağını kaynatın ve suyunu çıkarın. Çıkardığınız suyun içerisine bal ilave edin. Akıcı bir kıvam elde edin. Elde ettiğiniz karışımı kulağa damlatın. Sabah-akşam akıntı bitene kadar devam edin. Fazla kaçırmaya çalışmayın.

Kulak Çınlaması

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Çınlayan kulağa 2-3 damla badem yağı damlatın. Çınlama son bulana kadar devam edin.

2-3 damla kadar mersin yağı damlatın. Özellikle çınlama bitene kadar devam edin.

3 er damla soğan suyu veya taze sıkılmış ceviz yaprağı suyu damlatın. Özellikle düzenli kullanın.

Ayrıca ökse otu çayı için.

Kulakların arkasına çam sakızı yapıştırın. Ayrıca soğan suyuna batırılmış pamukta koyabilirsiniz.

Kulak İltihabı

Udihindi yağını, papatya yağını ve defne tohumu yağını karıştırın. Karıştırdığınız bu karışımı sabah- akşam 2 damla damlatın. İltihap tamamen bitene kadar devam edin.

Zeytin yaprağını ve mersin yaprağını kaynatıp suyunu çıkarın. Bu suyla sabah-akşam yıkayın yada damlatın.

Hünnabı, eriği temirhindiyi kaynatın ve suyunu çıkarın. Çıkan bu sudan sabah- akşam için. Özellikle iltihap tamamen bitene kadar için.

Özellikle semizotunu güzelce doğrayın ve çiğ olarak veya yemeğini yapıp yiyin. Ayrıca cacığını da tercih edebilirsiniz.

Kabak yemeği yapıp ve tüketin. Özellikle kabakta iltihaba iyi gelir.

Kulak Ağrısı

2-3 damla papatya yağını damlatın. Özellikle sabah-akşam devam edin.

Günde sabah-akşam olmak üzere 2 damla damlatın.

Tavuk yağını sabah akşam olmak üzere 2-3 damla damlatın.

Kulağa Su Girmesi

Tavuk yağını 2-3 damla damlatın.

Ayrıca tilki yağını da 2-3 damla damlatın.

Özellikle su giren kulağa günde sabah-akşam olmak üzere 2-3 damla damlatın.

Mersin yaprağının ve zeytin yaprağının suyunu damlatın.

Udihindi yağını günde 2 kez olmak üzere damlatın.

Kulağa Böcek Girmesi

Hakiki zeytinyağını sabah-akşam olmak üzere 2 damla damlatın. Özellikle güneşe karşı oturun ki böcek çıksın.

Erik ağacı yaprağını, şeftali ağacı yaprağını ve çam pirini kaynatıp suyunu çıkarın. Bu sudan günde 2 kez olmak kaydıyla 2-3 damla damlatın.

Kulak Kiri

Papatya yağını sabah-akşam olmak üzere 2-3 damla damlatın. Kirleri kısa sürede yok eder.

Badem yağını ısıtın ve sıcak olarak sabah akşam olmak üzere 2-3 damla damlatın ve sarın. Bir süre bekleyin. Düzenli olarak yapın.

Ayrıca pamuğu fitil gibi yapın ve bala batırın. Daha sonra kulağınıza yerleştirin. Bir süre bekletin çıkarın.

İşitme Problemi

Ağır işiten kulağa 2-3 damla papatya yağı damlatın. Düzenli olarak yapın.

İyi ilaçlardan biride dühnüllakva yağıdır. Sağır olan kulağı bile açar. Sabah akşam 2-3 damla damlatın.

Özellikle yukarda belirtilen uygulamaları hastalık geçene kadar kullanın. Ayrıca her yöntemi uygulamak zorunda değilsiniz. Eğer bu yöntemlerde kullanılan malzemelerden birine alerjiniz varsa kullanmayın. Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıklarda da düzenli kullanım önemlidir. Ayrıca fazla ve abartılı kullanım iyi değildir. Ölçülere dikkat ederek kullanın.

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