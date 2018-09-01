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Kul hakkına dikkat!

Komşu komşunun külüne muhtaç, demişiz. Amenna.. Lakin, kulun kul üstündeki hakkı az uz değil, aman dikkat!

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:41
Kul hakkına dikkat!

Eskiden evlerimiz birbirine yaslanırmış da biz de birbirimizin hukukunu daha iyi bilirmişiz. Artık devir değişti. Apartman hayatında karşı dairede kimin oturduğunu bile bazen bilmiyoruz..

Hz. Ali (ra)’den rivayettir ki, Peygamberimiz Efendimiz (sav) buyurmuşlar ki: “Müslüman’ın Müslüman üzerinde otuz hakkı vardır. Bu hakları ifa edip hakkını vermedikçe veya onu affetmedikçe onun için kurtuluş yoktur.” (Münavi, Feyzu’l-Kadir, 3:390)

Bakın işte bu otuz hak şunlar:

1. Kardeşinin kusurunu bağışlamak ve suçunu affetmek,

2. Ağlayana merhamet etmek ve yardım etmek,

3. Ayıbını gizlemek ve örtmek,

4. Hatasını görmezden gelmek,

5. Özrünü kabul etmek,

6. Kaybettiği malını bulursa kendisine vermek,

7. Gıybeti yapıldığı zaman dinlememek ve buna izin vermemek,

8. Daima kendisine hayır dua ve nasihat etmek,

9. Dostluğunu muhafaza ve devam ettirmek,

10. Zimmetinde olan malî hukukuna riayet etmek,

11. İyiliğini ve sevgisini devam ettirmek,

12. Akrabalarına şefkatle muamele etmek,

13. Hastalanınca ziyaret etmek, ölünce cenazesine katılmak,

14. Davetine icabet etmek,

15. Hediyesini kabul etmek,

16. Karşılıklı ziyaretini ihmal etmemek,

17. Gördüğü iyiliğe şükran duymak,

18. Yardıma muhtaç olunca yardım etmek,

19. Komşuluk hakkına riayet etmek, helalini kem gözlerden korumak,

20. İhtiyacı olunca ihtiyacını gidermek,

21. Kendisinden şefaat/aracılık talebini kabul etmek ve yardımcı olmak,

22. Kendisi ile güzel sözlerle konuşmak,

23. Yaptığı taksime razı olmak,

24. Zalime zulmünü engelleyerek yardım etmek,

25. Mazlum olanın hakkını savunmak,

26. Kendisi için istediğini onun için de istemek,

27. Kendisine yapılmasını istemediğini onun için de istememek,

28. Aksırınca “Yerhamükallah” demek,

29. Kaybettiğini bulmasında kendisine yardımcı olmak,

30. Selam verdiği zaman selamını almak..

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 13:41
  1. kul hakkı

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