KPSS 2022/3 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS ile hangi kurum personel alıyor?

KPSS 2022/3 merkezi atama tercih tarihleri belli oldu. Adaylar şimdi de KPSS 2022/3 tercih kılavuzuna ulaşıp tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. Peki adaylar KPSS KPSS 2022/3 tercih kılavuzuna nereden ulaşabilir? Nasıl tercih yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde. Kamuda personel olarak atanmayı bekleyen binlerce vatandaşın merakla beklediği gün geldi çattı.

KPSS tercihi yapacak adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen KPSS tercih dönemine dair ayrıntıları araştırmaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştime Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) geçtiğimiz günlerde, KPSS 2022/3 tercih işlemlerin alınmaya başlanılacağını açıklamıştı.

KPSS ile hangi kurum personel alıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS 2022/3 tercihleriyle birlite sözleşmeli personel alımı yapacak. KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, 24 Şubat-2 Mart 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler.

KPSS 2022/3 tercih başvurusu ne zaman?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/3 Tercih Kılavuzuna saat 11.00’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 24 Şubat – 02 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 02 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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