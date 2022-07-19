KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Peki 2022 KPSS giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman 2022 KPSS sınav giriş belgesi yayınlanacak?

2022 KPSS takvimi

2022 KPSS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım

2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınavının 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek olması göz önüne alındığında sınav yerleri bilgisini de 21 Temmuz itibarıyla yayımlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI