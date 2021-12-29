Közlenmiş domates çorbası nasıl yapılır? | Köz domates çorbası tarifi

Sıcacık ve leziz bir çorba hazırlamak isteyenler köz domatesten nasıl çorba yapabileceklerini araştırıyor. Peki, köz domates çorbası için hangi malzemeler gerekli?

Köz domates çorbası tarifi

Malzemeler:

8-9 adet domates

5-6 diş sarımsak

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Kekik

Tuz

Karabiber

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 litre sıcak su

Közlenmiş domates çorbası nasıl yapılır?

Domatesleri yıkayıp kabuklarını soymadan ortadan ikiye kesin.

Ardından sarımsakları soyun.

Sarımsak ve domatesleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. (Sarımsaklar çok piştiyse domateslerden önce fırından çıkarabilirsiniz.)

Domateslerin kabuklarını soyun.

Domates ve sarımsakları az miktarda suyla blendardan geçirin.

Bir tencerenin içerisinde yağ ve küp küp doğranan soğanları alın.

Ardından salçayı ilave edin.

Közlenmiş domates ve sarımsaklı karışımı, suyu ve baharatları ilave edin.

Çorba kaynayınca soğanları küçültmek için bir kez daha blendardan geçirin.

Çorbanızı kıtır ekmeklerle ya da kaşar peyniriyle süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.