Köylülerin gelir kapısı oldu, Kazdağları'nda yetişiyor! Günlük 250 lira kazanan var
Çanakkale'nin Çan ilçesinin kuzey yamaçlarında bulunan Kazdağları'nda yetişen kestaneler, yöre halkına gelir kapısı oldu. Köylüler topladıkları kestanelerin kilosunu 10 liradan satıyor. Günde 25 kilo kestane toplayan aileler, günlük 250 liraya varan kazanç sağlıyor.
Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde, Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen kestaneler Söğütalan, Kızılelma ve Zeybekçayır gibi köylerde yaşayan köylülere ek gelir kapısı oluyor. Her sene ekim ayının ilk haftasında olgunlaşan kestaneler ağaçlardan dökülüyor.
KARI KOCA GÜNDE 25 KİLO KESTANE TOPLUYORLAR
Ağaçtan dökülen kestaneleri toplayabilmek için sabah erken saatlerde kalktıklarını belirten Söğütalan köyünde yaşayan Sabri Esen, "Kazdağları'ndan toplamış olduğumuz kestaneyi toptan 10 lira fiyattan satıyoruz. Ailemize bir gelir bütçesi olması için uğraşıyoruz. Eşimle birlikte günde 20-25 kilogram kestane topluyoruz" dedi.