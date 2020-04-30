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Korona virüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu

Siirt’te korona virüs tedavisi sonrası iyileşen 79, 80, 87 yaşlarındaki hastalar alkışlarla taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:57:01 -
Korona virüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu

Siirt’te korona virüs tedavisi sonrası iyileşen 79, 80, 87 yaşlarındaki hastalar alkışlarla taburcu edildi.


Siirt Devlet Hastanesinde korona virüs testleri pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınan 3 hasta tedavilerinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu. Acil servis önünde bekleyen sağlık çalışanları, taburcu olan 3 hastayı alkışlarla evlerinde uğurladı.


Öte yandan taburcu olan vatandaşlar, evlerinde 14 gün izolasyonda kalacak.

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