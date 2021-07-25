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Aktüel Korkunç olay! Ağaç budarken kendi boğazını kesti
Aktüel

Korkunç olay! Ağaç budarken kendi boğazını kesti

Konya'da Abdullah Pekkutucu (38), evinin bahçesindeki ağaçları budarken, kullandığı taşlama makinesi elinden kayınca, boğazından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pekkutucu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 16:39:00 -
Korkunç olay! Ağaç budarken kendi boğazını kesti

Olay, saat 12.00 sıralarında Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Yakınca Sokak'ta meydana geldi.

Abdullah Pekkutucu taşlama makinesine taktığı testereyle evinin bahçesindeki ağaçları budamaya başladı. Bu sırada Pekkutucu, makinanın elinden kayması sonucu testereyle kendi boğazını kesti.

Kanlar içinde kalan Pekkutucu, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Pekkutucu'nun hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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