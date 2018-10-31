Köri olumlu sonuç verdi!
Körinin yapılan araştırmalar sonucu kansere iyi geldiği öğrenildi.31 Ekim 2018 Çarşamba 18:45
İngiltere’deki Cork Kanser Araştırma Merkezi’nden araştırmacılar, köri yapımında kullanılan hint safranı etken maddesi "kurkumin"in, laboratuvar ortamında yemek borusu kanseri hücrelerini öldürdüğünü belirledi.
Doktor Sharon McKenna ve ekibi, kurkuminin kanser hücrelerini 24 saatte öldürmeye başladığını gördü.
Kanser uzmanları, köriyle bu olumlu sonuç alan araştırmanın, doktorların kansere karşı yeni tedavi yöntemleri bulmalarına yardımcı olacağını belirtiyor.
YORUM YAZ