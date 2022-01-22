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Aktüel Kopya çekmek için 6 bin liralık düzenek kurdu
Aktüel

Kopya çekmek için 6 bin liralık düzenek kurdu

Osmaniye'de ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen bir kişi suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 21:16:00 -
Kopya çekmek için 6 bin liralık düzenek kurdu

Osmaniye'de ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen bir kişi suçüstü yakalandı. Şahsın üst aramasında, 6 bin lira harcayarak wifi destekli kopya düzeneği kurdurduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında bir şahsın kopya çektiğini gören görevliler, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada A.K. isimli şahsın sırt, el bileği ve ayak bileğine yerleştirilmiş wifi destekli kopya düzeneği tespit edildi. Şüphelinin kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin liraya satın aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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