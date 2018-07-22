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Konyaspor'dan Eduard Sobol bombası!

Ukrayna ve Çekya medyasının iddiasına göre Konyaspor ve Antalyaspor bonservisi Shakhtar Donest'te olan Eduard Sobol'a kanca attığı belirtildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:38
Konyaspor'dan Eduard Sobol bombası!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR-  Ukrayna ve Çekya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Konyaspor ve Antalyaspor bonservisi Ukrayna temsilci Shakhtar Donest'te olan son olarak da Slavia Prag'da kiralık olarak top koşturan 23 yaşındaki sol bek ve stoper özelliği olan Eduard Sobol'ı transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi. Ukrayna ve Çekya basının da geçtiği haberlerde Konyaspor ve Antalyaspor'un genç oyuncuyu kiralama girişimlerinde bulunduğu ve ilerleyen günlerde Shakhtar'lı yöneticelerle masaya oturacağı belirtildi.

Ukrayna Milli Takımı’yla 9 maçta görev yapan Sobol, geçen sezon Çekya ekibi Slavia Prag’da 3 gole katkıda bulundu.

 

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 14:38
  1. Konyaspor
  2. Antalyaspor
  3. Shaktar Donest

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