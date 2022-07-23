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Aktüel Konya'da otomobil takla attı: 1 çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Konya'da otomobil takla attı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Konya'da bir otomobilin takla atması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 21:12:00 -
Konya'da otomobil takla attı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İbrahim Çelikel idaresindeki 35 HIY 01 plakalı otomobil, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Doğrugöz Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Otomobilde bulunan 5 yaşındaki Çiğdem Çelikel hayatını kaybetti.

Sürücü İbrahim Çelikel ile otomobilde bulunan Nilgün Çelikel, Rüzgar Çelikel (9), Veli Can, Gamze Can ve Elifsu Can (4) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gamze Can ve Elifsu Can burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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