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Aktüel Konya'da otomobil kazası: Ölüler ve yaralılar var
Aktüel

Konya'da otomobil kazası: Ölüler ve yaralılar var

Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti, anne ve diğer oğlu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 11:38:00 -
Konya'da otomobil kazası: Ölüler ve yaralılar var

Rabia Tekmanlı (28) idaresindeki 06 CMJ 277 plakalı otomobil, Konya-Ankara karayolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki eşi Gökhan (27), çocukları Selim Ayaz (3) ve Kerem Tekmanlı (1) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan baba Gökhan ile oğlu Selim Ayaz Tekmanlı, Konya'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Anne Rabia ile oğlu Kerem Tekmanlı'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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