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Aktüel Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Konya'da otomobilin traktörün iki römorkuna çarpması sonucu bir kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 18:00:00 -
Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Mustafa Yiğit yönetimindeki 35 R 93 29 plakalı otomobil, Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmek için manevra yapan traktöre bağlı iki römorka çarptı.

Otomobil sürücüsü Yiğit, kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Nuri ve Hacer Bilgin ile Kamil Kuş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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