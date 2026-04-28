Kontrolü kaybeden kamyonet orta refüje savruldu! 1 kişi yaralandı
Bursa’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, orta refüjdeki duvara çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çıkarak duvara çarptı. Kaza, Yalova-Bursa karayolu Orhangazi çıkışında yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, O.I. idaresindeki kamyonet Yalova yönüne doğru ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, orta refüje çıkarak burada bulunan havalandırma duvarına çarptı.
Alınan bilgilere göre O.I.(26) idaresindeki kamyonet Yalova istikametine doğru seyir halindeyken aracın direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Orta refüjdeki havalandırma duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.
ilk müdahalesi burada yapılan yaralı genç sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.