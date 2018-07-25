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Kolombiya basını yazdı! Ünlü kaleci Beşiktaş'a geliyor...

Kolombiya medyasının iddiasına göre Arsenal'de forma giyen David Ospina'nın Beşiktaş'a bir adım daha yaklaştığını duyurdu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:31
Kolombiya basını yazdı! Ünlü kaleci Beşiktaş'a geliyor...

ARSENAL’DE KADRO DIŞI KALDI

BEŞİKTAŞ, aradığı kaleciyi İngiltere’de buldu… Fabricio Ramirez’i 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham’a satan Siyah-Beyazlılar, İspanyol eldivenin boşluğunu Arsenal’den David Ospina ile dolduracak… Peter Cech'in üstüne bir de Leno'yu transfer eden Arsenal'de 3. kaleci konumuna düşen Ospina, Asya kampı kadrosuna dahil edilmemişti. İngiliz ekibinde kadro dışı kalan Kolombiyalıyla görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar, büyük mesafe kat etti.

TEKLİFİ KABUL ETMEK ÜZERE

Ospina-Beşiktaş arasındaki görüşmeler, Kolombiya basınına da yansıdı… Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan AS, tecrübeli kalecinin Arsenal’de yedek kalmak istemediğini ve bu nedenle Beşiktaş’ın teklifini kabul etmek üzere olduğunu yazdı. Gazete haberin içeriğinde ise “David Ospina Türkiye'deki en önemli üç takımdan biri olan Beşiktaş'a transfer edilmesini neredeyse kabul ediyor” bilgisine yer verdi. Gazete, Beşiktaş’ın Avrupa Kupaları’nda oynadığına da değinildi.

(Gunes)

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:31
  1. Beşiktaş
  2. David Ospina
  3. Arsenal
  4. Kolombiya

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