Kolesterolünüz yükseliyorsa... Bu nedenlere dikkat!

KOLESTEROL NEDEN YÜKSELİR?

Bir insanın vücudundaki kolesterolün yüzde 75’i vücut tarafından üretilirken, yüzde 25’i besinlerle alınır. Yaklaşık 70 kg ağırlığındaki bir kişinin vücudunda normal şartlarda 35 gram kolesterol bulunması gerekir. Ancak hayata sağlıklı kolesterol değeri ile başlayanlar ilerleyen yıllarda yanlış beslenme alışkanlıklarından ilaç kullanımına kadar pek çok dış etkenden dolayı yüksek kolesterol değerleriyle tanışır.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Beslenme şekli kolesterol yüksekliğine yol açan en önemli faktörlerden biridir. Özellikle doymuş yağlardan zengin; tereyağı, margarin, krema, kaymak, süt, peynir ve etlerin bileşiminde bulunan yağlar, hayvansal kaynaklı ya da yüksek kalorili gıdalar kolesterolü yükseltir.

İLERLEYEN YAŞ

Kolesterol düzeyi yaşla birlikte artış gösterir. Ayrıca kadınlarda menopoz kolesterolün yükselmesine neden olan etkenlerin başında yer alır.

AŞIRI KİLO

Kötü ve dengesiz beslenme şişmanlığa neden olur ve bununla birlikte yüksek kolesterol sonucu ortaya çıkar. Vücut yağ oranının fazla olması, özellikle iyi kolesterol olarak tabir edilen HDL'nin düşmesine neden olur. Ancak özellikle genetik yatkınlığı veya kolesterol yüksekliği nedeni olan hastalığı olanlarda zayıf da olsalar kolesterol yükselebilir.

SİGARA KULLANIMI

Sigara, iyi kolesterol olarak bilinen HDL miktarını yaklaşık %15 oranında azaltır. HDL’nin düşük olması tütünün toksik etkileri ile birleştiğinde de kalp krizi geçirme riski büyük oranda artırır.

GENETİK YATKINLIK

Kolesterol hastalığı genetiktir. Kolesterol yüksekliğinin en sık görülen genetik nedenlerinden biri ailesel yüksek tansiyondur. Vücutta LDL reseptörlerini tek bir gen kontrol eder. Bu genin bir kopyasını anneden, bir kopyası ise babadan gelir. Bu genlerden birinin arızalı olması dahi yüksek kolesterole zemin hazırlar.

KULLANILAN İLAÇLAR

Ağır akne, yüksek kan basıncı ve kalp tedavisinde kullanılan ilaçlar ve bazı beta blokerler kolesterolü artırabilir.

GEÇİRİLMİŞ HASTALIKLAR

Diyabet, hipotiroit, karaciğer ve böbrek hastalıkları kolesterolün yükselmesine yol açan etkenlerin başında gelmektedir.