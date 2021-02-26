Kolay diyet listesi | Masrafsız düşük bütçeli diyet listesi
Hızlı kilo verdiren diyet listesi | Pek çok kişi kilolarından yakınıyor. Diyet yapmak isteyenlerin bir kısmı her evde bulunan malzemelerle hazırlanacak tariflere ve kolaylıkla yapılabilecek diyetlere ihtiyaç duyuyor. Peki, masrafsız diyet listeleri var mı?
Özellikle yaz ayları öncesinde pek çok kişi kilo vermek istiyor. Kilo vermek isteyenler ise hem uygulaması kolay hem de düşük bütçeli diyet listelerini araştırıyor. Ancak unutmayın yalnızca diyet yaparak kilo veremezsiniz. Mutlaka yaşamlarınıza hareketi eklemelisiniz. Bunun için spor salonlarına gitmenize de gerek yok. Tempolu yürüyüş yapabilir ya da evde egzersiz yapmayı tercih edebilirsiniz. Hazır diyet listesi
Kolay diyet listesi | Masrafsız düşük bütçeli diyet listesi
Diyet programlarının bazıları her bütçeye uygun olmuyor. Bu durum ise pek çok kişiyi kilo verme yolunda kaygılandırıyor. Böyle bir endişeniz varsa emin olun her bütçeye uygun malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız tariflerle de kilo verebilirsiniz. Yeter ki kilo vermek isteyin. Belirttiğimiz gibi yalnızca diyet değil spor da yapmalısınız. Ayrıca günde en az 2.5 litre su tüketmeye de özen göstermelisiniz.
Kahvaltı
- Yumurta
- 4-5 adet zeytin
- 2 yemek kaşığı çökelek
- Bol yeşillikli salata
- 1dilim kepek ya da cavdar ekmeği
Ara öğün
- Bir fincan yeşil çay
- 1 porsiyon meyve
Öğle yemeği
- Bol yeşillikli salata
- 3 yemek kaşığı pirinç ya da bulgur pilavı
- 150 gram balık, kırmızı et ya da beyaz et (Haşlanmış ya da ızgara)
Ara öğün
- Sade kahve
Akşam yemeği
- 1 porsiyon sebze yemeği