Özellikle yaz ayları öncesinde pek çok kişi kilo vermek istiyor. Kilo vermek isteyenler ise hem uygulaması kolay hem de düşük bütçeli diyet listelerini araştırıyor. Ancak unutmayın yalnızca diyet yaparak kilo veremezsiniz. Mutlaka yaşamlarınıza hareketi eklemelisiniz. Bunun için spor salonlarına gitmenize de gerek yok. Tempolu yürüyüş yapabilir ya da evde egzersiz yapmayı tercih edebilirsiniz. Hazır diyet listesi

Kolay diyet listesi | Masrafsız düşük bütçeli diyet listesi

Diyet programlarının bazıları her bütçeye uygun olmuyor. Bu durum ise pek çok kişiyi kilo verme yolunda kaygılandırıyor. Böyle bir endişeniz varsa emin olun her bütçeye uygun malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız tariflerle de kilo verebilirsiniz. Yeter ki kilo vermek isteyin. Belirttiğimiz gibi yalnızca diyet değil spor da yapmalısınız. Ayrıca günde en az 2.5 litre su tüketmeye de özen göstermelisiniz.

Kahvaltı

Yumurta

4-5 adet zeytin

2 yemek kaşığı çökelek

Bol yeşillikli salata

1dilim kepek ya da cavdar ekmeği

Ara öğün

Bir fincan yeşil çay

1 porsiyon meyve

Öğle yemeği

Bol yeşillikli salata

3 yemek kaşığı pirinç ya da bulgur pilavı

150 gram balık, kırmızı et ya da beyaz et (Haşlanmış ya da ızgara)

Ara öğün

Sade kahve

Akşam yemeği