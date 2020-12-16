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Aktüel Kokain yüklü terk edilmiş tekne Pasifik'te mercan adasında karaya vurdu
Aktüel

Kokain yüklü terk edilmiş tekne Pasifik'te mercan adasında karaya vurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:00:44 -
Kokain yüklü terk edilmiş tekne Pasifik'te mercan adasında karaya vurdu

ANKARA (AA) - Pasifik ülkesi Marshall Adaları'nda yarım tonun üzerinde kokain yüklü terk edilmiş bir tekne, mercan adasında karaya vurdu.

Independent'in haberine göre, 640 kilo kokain yüklü terk edilmiş tekne geçen hafta Ailuk atolunda bulundu.

Teknenin, Orta ya da Güney Amerika'dan Pasifik ülkesine doğru en az bir yıldır sürükleniyor olabileceği ifade edildi.

Kokainin, Marshall Adaları'nda bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu sanılıyor.

Küçük bir miktar uyuşturucunun analiz için saklandığı, kalan kısmının yakılarak imha edildiği kaydedildi.


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