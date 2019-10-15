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Köftür nedir? Köftür'ün faydaları neler? Köftür nasıl yapılır? Köftür tarifi

Bağ bozumunda üzüm şırasından yapılan Anadolu’nun geleneksel tatlılarından köftür, toplumumuzda hala severek tüketilmektedir. Peki, köftür nedir? Köftürün faydaları nelerdir? Köftür nasıl yapılır? Köftür için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte köftür tarifi…

15 Ekim 2019 Salı 20:42
Köftür nedir? Köftür'ün faydaları neler? Köftür nasıl yapılır? Köftür tarifi

Bağ bozumunda üzüm şırasından yapılan Anadolu’nun geleneksel tatlılarından köftür, toplumumuzda hala severek tüketilmektedir. Peki, köftür nedir? Köftürün faydaları nelerdir? Köftür nasıl yapılır? Köftür için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte köftür tarifi…

Köftür nasıl yapılır?

Üzümlerden elde edilen üzüm suyu (şıra) kaynatılır. Kaynayan şıraya azar azar ve eşit miktarlarda un dökülür. Şıra pekmezleştikçe un ile de koyulaşarak kazandaki ürün köftür haline gelir.

Pelteye benzeyen bu tatlı, kazanda kaynarken, alınarak bakır tepsi, ahşap yayvan tabaklara dökülür. Serin, güneş görmeyen bir alanda soğumaya bırakılır. Dinlenerek soğuyan köftür, donup kalıplaşır.

Kalıplaşan köfür, dinlenme işleminin ardından şekil verilerek kesilir. Kesilen köftürler, yerde aralıklı ve üst üste gelmeyecek şekilde dizilir. Güneş veya ışık altında kurutulmaya bırakılır. Kurutulan köftürler, ağızları kapanacak şekilde kaplara konularak toprak altında veya serin bir alanda bekletilir. Bu bekletme işlemi sırasında köftür şekerlenir. Şekerlenmesi köftürün tam anlamıyla olduğunu ve sağlıklı olarak tüketilebileceğini gösterir.

Köftürün faydaları nelerdir?

Enerji kaynağıdır.

Vücutta kan dengesini sağlar.

Kan yapımına olumlu etki sağlar.

Kilo almak isteyenler için birebirdir.

Böbrek taşı ve kumları döker, idrar yolu rahatsızlıkları tedavisine iyi gelir.

Protein ve yağ deposudur.

Antioksidan özelliği vardır.

E, D ve B vitaminleri içerir.

Gebelerde, yorgunluk çekenlerde önerilir.

Dengesiz beslenmeyi önler.

Sağlıklı atıştırmalık olarak öneriliyor.

Zeka yapıcı ve geliştirici özelliği vardır.

Enerji kaynağıdır, zindelik sağlar.

Kansızlığa iyi gelir. Kan dolaşımını hızlandırır.

Gebelikte bebeğin gelişimine fayda sağlar.

Anne sütünün artmasını sağlar.

Zeka gelişimine faydalıdır, kilo alımını kolaylaştırır.

Afrodizyak etkisi vardır.

Astım, bronşit, kemik erimesine faydalıdır.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 20:42
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