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Koç'un başkanlığı Büyükelçi'yi Fenerbahçeli yaptı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret ederek, artık Fenerbahçeli olduğunu ve maçları izlemek için dört gözle beklediğini söyledi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 20:10
Koç'un başkanlığı Büyükelçi'yi Fenerbahçeli yaptı

 İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Chilcott'un 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerbahçe taraftarı olduğunu duyurduğu belirtildi.

Ali Koç'u makamında ziyaret eden Chilcott'a üstünde isminin yazılı olduğu iki adet Fenerbahçe forması hediye edildiği kaydedildi.

'ARTIK FENERBAHÇE'Yİ TUTUYORUM'

Ziyareti FB TV'ye değerlendiren İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, "Bugün Fenerbahçeliler açısından çok önemli bir gün ve bu anlamda çok şanslıyım. Buradan tüm Türkiye'ye bir açıklama yapmak istiyorum: Ben artık Fenerbahçe’yi tutuyorum. Maçları izlemeyi dört gözle bekliyorum. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi olarak Fenerbahçe taraftarı olduğum için onur ve gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

MAÇLARA DAVET ETTİ

Ali Koç ise büyükelçiyi maçlara davet ederek, "İnşallah Fenerbahçe’yi güzel günlerde beraber seyredeceğiz. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarına bir Fenerbahçeli daha eklendi ve bu da çok güzel bir günde oldu. Sayın Büyükelçiye geldiği günden bu yana hangi takımı tuttuğu soruluyordu, o da açıklayacağını ifade etmişti. O gün böyle özel bir güne nasip oldu. Gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki sezon birlikte güzel maçlar seyredeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 20:10
  1. Ankara
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç

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