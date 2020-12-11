Kocaeli'deki trafik kazası güvenlik kamerasında
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 34 ABU 585 plakalı ekmek taşıyan hafif ticari araçla E.B. yönetimindeki 41 VF 218 plakalı hafif ticari araç, Osmanyılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Kontrolden çıkan ekmek taşıyan hafif ticari araç, park halindeki 3 otomobile çarptı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaralananın olmadığı kaza anı yer alıyor.