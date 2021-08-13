Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’tan bilim insanlarına çağrı
Genel Başkan Kınık afetler tarihinin araştırmalarına destek olmak için bilim insanlarına çağrı yaptı.
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Kızılay Genel Başkanı Kınık bilim insanlarına çağrı yaparak Afetler tarihi alanında araştırmaları desteklemek istediğini açıkladı.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Knık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bilim insanlarından destek istedi. Afetler tarihi alanında araştırmaları desteklemek istediklerini belirten Kınık, “Değerli Bilim İnsanları Afetler Tarihi alanında araştırmaları desteklemek istiyoruz. Özellikle de yerel düzeyde yaşayan tarih / şifahi aktarımların tespiti gerçekten çok önemli. Proje fikirleriniz için @kizilayakademi ile irtibata geçebilirsiniz” ifadelerini kullandı.