  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afganistan'da 3 kent hariç sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kıyma çekmek isterken hayatını kaybetti
Macron'u hedef alan göstericiler Fransa'nın 174 noktasında toplandılar
İngiltere'de yıldırım: Evlerde hasar meydana geldi
Aktüel Kıyma çekmek isterken hayatını kaybetti
Aktüel

Kıyma çekmek isterken hayatını kaybetti

Konya'da, evinde çalıştırdığı kıyma makinesinin elektrik kaçağı yapması sonucu akıma kapılan Mustafa Küçükgök (71), yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 21:51:00 -
Kıyma çekmek isterken hayatını kaybetti

Konya'da, evinde çalıştırdığı kıyma makinesinin elektrik kaçağı yapması sonucu akıma kapılan Mustafa Küçükgök (71), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Kalemli Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında yaşandı.

İddiaya göre Mustafa Küçükgök, sucuk yapmak için kurbandan kalan etleri kıyma makinesinden geçirmek istedi. Makinedeki elektrik kaçağını fark etmeyen Küçükgök, akıma kapılarak ağır yaralandı. O sırada yanında bulunan eşi Hatice Küçükgök, eşine yardım etmek isterken o da akıma kapıldı. Eşine müdahale edemeyen Hatice Küçükgök, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Küçükgök'ü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Mustafa Küçükgök, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay