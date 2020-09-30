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Ekonomi KİT'lerdeki istihdam rakamları
Ekonomi

KİT'lerdeki istihdam rakamları

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:17:38 -
KİT'lerdeki istihdam rakamları

ANKARA (AA) - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın ikinci çeyreği itibarıyla 111 bin 153 kişi çalışıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılının ikinci çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme programındaki kuruluşlarda toplam 111 bin 153 kişi çalışırken, bunların 104 bin 603'ü Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 6 bin 550'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 20'si memur, 44 bin 83'ü sözleşmeli, 47 bin 944'ü kapsam içi işçi, 3 bin 440'ı kapsam dışı işçi, 11 bin 666'ı ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

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