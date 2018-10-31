0553 313 94 23
impression

Kış astımı azdırıyor

Kış ayının en soğuk döneminin yaşandığı bugünlerde kar ve soğuk herkesi etkisi altına aldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:01
Kış astımı azdırıyor

Araştırmalar gösteriyor ki, astımın çocuklarda görülme sıklığı %10-20 civarında. İstanbul genelinde ise her 7 çocuktan birinde astıma rastlanıyor. Uzman hekimler kış aylarının, astımı olan çocuklarda astım ataklarına neden olduğunu vurguluyor..

Soğuk hava astımı azdırıyor

Çocuklarda özellikle oyun oynadıktan, koştuktan, egzersiz yaptıktan sonra gelişen, nefes sıkışması, öksürük, hırıltı gibi belirtiler astımın en önemli belirtileri.

Astımlı çocukların akciğerleri diğer çocuklara oranla çok daha fazla hassas.. Bu sebeple astımlı çocuklar diğer çocuklara göre daha sık hasta olur.

Astımı olan çocuklar soğuk havadan, kokudan daha çok etkilenir. Soğuk havanın doğrudan, ağız ve burundan nefes yoluyla girmesi burunda tıkanma ve akciğerde bronşlarda spazm yaparak alerjik nezle belirtileri ve astım atağına yol açıyor. Onun için soğuk havalar astımı olan çocuklarda tehlikeli..

Soğuk havayla doğrudan teması kesin

Ayrıca soğuk havalarda genelde ev içinde fazla kalınması ve gribal enfeksiyonların fazla olmasından dolayı da astım atakları daha sık gelişiyor.

Ebeveynler çocukları için kar soğuğuna karşı önlem almalıdır. Soğuk havayla doğrudan temas önlenmelidir. Bunun için ağız ve burnu kapatan kaşkol veya daha iyisi rüzgar maskesi kullanılabilir.

Özellikle astımlı çocuklar rüzgar maskesi ve kar gözlüğü kullanmalıdır. Böylelikle soğuk havanın ısısı biraz yumuşatılarak, soğuk hava doğrudan akciğere ulaşamayacaktır.

Astımlı çocuklarda genelde alerjik nezle ve alerjik göz olduğu için burnun ve gözlerin de soğuktan korunması önemlidir.

Astımda Görülen Öksürüğün Farkı

Öksürük özellikle uyuduktan 1-2 saat sonra veya sabaha doğru olur.

Öksürük veya hışıltı sebebiyle gece uyanma olur.

Oyun oynadıktan veya egzersiz yaptıktan sonra öksürük artar, çok fazla gülmek ve çok fazla ağlamak öksürüğü şiddetlendirir.

Öksürük inatçı olup, balgam çok zor sökülür.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:01
  1. İstanbul
  2. kış
  3. astım
  4. astım öksürüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran, büyükelçiyi bakanlığa çağırdı!
    1. İran, büyükelçiyi bakanlığa çağırdı!
    2. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    3. Bakan Varank müjdeyi verdi!
    4. Rusya'dan ABD'ye PKK/YPG çok sert..
    5. Mutlu olmak elinizde...
    6. Rusya'dan S-400 açıklaması!
    7. Karadeniz'de yolu gözleniyordu! Ağlara..
    8. Romatoid Artrit nedir?
    9. İran ABD'ye meydan okudu!
    10. FETÖ sanığına "etkin pişmanlık" indirimi
    11. Milli sporcumuz Yasemin Adar'a büyük..
    12. Elleriniz şişiyorsa...
    13. Mezarlıkta büyük şok! 'Aklımız..
    14. Trump'a yakın isim konuştu: Kullanıldım
    15. Yurt dışına çıkma hazırlığındaki 34..
    16. Bel çevresindeki yağlanmaya dikkat!
    17. Bu araçla şehir şehir geziyordu.....
    18. Mide bulandıran haber! Kırmızı ışıkta..
    19. 2 yaşındaki bebeğin ölümünden..
    20. Ayazın kuru öksürüğü adamı canından..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur