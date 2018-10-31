Kış astımı azdırıyor

Araştırmalar gösteriyor ki, astımın çocuklarda görülme sıklığı %10-20 civarında. İstanbul genelinde ise her 7 çocuktan birinde astıma rastlanıyor. Uzman hekimler kış aylarının, astımı olan çocuklarda astım ataklarına neden olduğunu vurguluyor..

Soğuk hava astımı azdırıyor

Çocuklarda özellikle oyun oynadıktan, koştuktan, egzersiz yaptıktan sonra gelişen, nefes sıkışması, öksürük, hırıltı gibi belirtiler astımın en önemli belirtileri.

Astımlı çocukların akciğerleri diğer çocuklara oranla çok daha fazla hassas.. Bu sebeple astımlı çocuklar diğer çocuklara göre daha sık hasta olur.

Astımı olan çocuklar soğuk havadan, kokudan daha çok etkilenir. Soğuk havanın doğrudan, ağız ve burundan nefes yoluyla girmesi burunda tıkanma ve akciğerde bronşlarda spazm yaparak alerjik nezle belirtileri ve astım atağına yol açıyor. Onun için soğuk havalar astımı olan çocuklarda tehlikeli..

Soğuk havayla doğrudan teması kesin

Ayrıca soğuk havalarda genelde ev içinde fazla kalınması ve gribal enfeksiyonların fazla olmasından dolayı da astım atakları daha sık gelişiyor.

Ebeveynler çocukları için kar soğuğuna karşı önlem almalıdır. Soğuk havayla doğrudan temas önlenmelidir. Bunun için ağız ve burnu kapatan kaşkol veya daha iyisi rüzgar maskesi kullanılabilir.

Özellikle astımlı çocuklar rüzgar maskesi ve kar gözlüğü kullanmalıdır. Böylelikle soğuk havanın ısısı biraz yumuşatılarak, soğuk hava doğrudan akciğere ulaşamayacaktır.

Astımlı çocuklarda genelde alerjik nezle ve alerjik göz olduğu için burnun ve gözlerin de soğuktan korunması önemlidir.

Astımda Görülen Öksürüğün Farkı

Öksürük özellikle uyuduktan 1-2 saat sonra veya sabaha doğru olur.

Öksürük veya hışıltı sebebiyle gece uyanma olur.

Oyun oynadıktan veya egzersiz yaptıktan sonra öksürük artar, çok fazla gülmek ve çok fazla ağlamak öksürüğü şiddetlendirir.



Öksürük inatçı olup, balgam çok zor sökülür.