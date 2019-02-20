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Kırşehir'e 41 vizyon proje

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’de yayın yapan kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelerek Kırşehir’e yapılacak 41 vizyon proje hakkında biligilendirme yaptı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:23
Kırşehir'e 41 vizyon proje

10 yılda hayal edilemeyen her projeye imza atıldığının altını çizen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Bz iktdar gücünden bahsedince birilerinde alınganlık oluşuyor. Belediye olarak gücümüzün yetmediği birçok işte Kırşehir’in gelişimi için destekler aldık. Derdimiz Kırşehir’in hizmet alması ve gelişmesi değil mi? Bakan Bekir Pakdemir’in Kırşehir ziyaretleri yeni alanların da açılması açısından çok önemli, Milli Eğitim Bakanımız gelecek. Ondan da eğitim yatırımları için gerekli destekleri alacağız. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin kampanya sürecini Kırşehir adına da kazanım süreci olarak görüyoruz’’ dedi.

LAF DEĞİL İCRAAT VAR

Kırşehir’de 2009 yılında başlayan süreçte hayal edilen ve yapılan her projenin şehrin gelişmesi noktasında olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, “Lafta ve menfaat amaçlı çalışmalar yapmıyoruz. Kırşehir’i seviyorsak gelişimi noktasında çalışmalar yapıyor ve duruşumuzu belirliyoruz. Sen bu işi yapamadın desteği şuna verelim diyorsanız o kişiye Kırşehirli olarak ben de destek sunayım. Kırşehir adına yaşanan süreci kontrol etmek ve değerlendirmek gerek’’ diye konuştu.

ŞEHRİMİZ DAHA DA GELİŞECEK

Belediye olarak yapılan her haksızlığa göğüs gerdiklerini vurgulayan Başkan Bahçeci, “Kimseyle kavgamız olmadan süreci yönetmeye çalıştık. Basit bahane ve yöntemlerle bizleri zayıflatacaklarını düşünenler var. Duruşumuz ve yaptığımız çalışmalar var. Bize birçok şey denmesine rağmen Allah için bildiğimiz doğruları yaptık. 4 yıl toplu taşıma sistemi ile ilgili görüşmeler yaptık. Kardeşlerimiz şimdi dua ediyor. İrade, tevazu, vizyon ve hükümetimizin gücü ile üretip çalışmalar yapıyoruz. Siyasi figür olarak çok fazla saldırıya uğradım. Ama hiçbir saldırı karşısında kendimi esir etmedim. Güzel eserler mutlaka kalacak. Amacımız Kırşehir’in güzelleşmesi ve gelişmesi. Kırşehir, 31 Mart akşamı halkın hizmet edene destek vereceği seçimden geçecek” İfadelerini kullandı.

TRİLYONLUK YATIRIMLAR YAPTIK

Başkan Bahçeci, bugüne kadar 830 trilyon liralık yatırım yaptıklarının altını çizerek, “Yolsuzluk dosyamız yok. Çamur atmaya çalışanlar bilsin ki; atılan her imza tek tek inceleniyor. Gizli kapaklı işlerimiz yok. Sayıştay ise düzenli denetimler yapıyor. Çok yönlü çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. 10 yılda bir şehri ayağa kaldırmak kolay değil. 98 binden 140 bine çıkan bir nüfus artışımız var. Her 10 yılda Kırşehir’e yatırımlar dönemimizde ki gib olsaydı. Sanırım şehir daha farklı konumlarda olurdu. Vatanseverlik, Müslümanlık, demokratlık, vizyon bu kelimeler lafta olmaz. Kattığımız vizyonu daha yukarılara taşımaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:23
  1. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci
  2. Kırşehir

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