Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dallarıprogramları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih dâhil) 15 (on beş) gündür.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.
DOÇENT KADROSU BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR (4 takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır. Özgeçmiş ve yayın listesi ile yayınlar hariç diğer belgeler 1 dosya halinde çıktı olarak teslim edilecektir.)
1.Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesi fotokopisi,
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
7. Yayınlar,
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).
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