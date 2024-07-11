Kimse bilmiyor, tek başına çok etkili: Yenildiğinde güneş kremi sürmüş gibi koruyor! Tüm aile için önemli destek

Güneşten koruyan besinler söz konusu olduğunda birçok farklı bileşenin tüketilmesi gerekebilir. Bazı besinler istediğiniz koruyuculuğu vücutta aktifleştirmeyi sağlayacaktır.

Meyveler

Ahududu, böğürtlen, yaban mersini , çilek, goji meyvesi, kızılcık gibi meyveler güneşten korunmanıza yardımcı olabilir. Bu meyvelerin içerisindeki vitaminler koruyucu etkileri aktifleştirecektir. İsterseniz tek başına tüketin, isterseniz de farklı karışımlar hazırlayın. Etkisini gösterecektir.

Yeşil çay

Yeşil çay hoş ve nazik bir kafein desteği sunarken aynı zamanda cildin daha iyi korunmasını sağlar. Flavonoidler ve kateşinler gibi polifenoller de dahil olmak üzere içerdiği çok sayıda bitki bileşiği, güneşten korumada etkilidir. 2015 yılında yapılan bir çalışmada yeşil çaydaki kateşinlerin UV koruması ve azaltılmış cilt iltihabıyla ilişkili olduğu bulunmuştur.

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Havuç

Bu kök sebzeler önemli miktarda polifenol, C vitamini ve niasin içerir. Bu sayede havuç cilt için süper bir gıda niteliği taşır. Havuçların hafif tatlı aroması, fırınlanmış ürünlerden ve smoothielerden güveçlere, çorbalara ve kızartmalara kadar kullanılabilir.

Somon

Günlük rutininize daha fazla omega-3 eklemeye çalışabilirsiniz. Bu popülerbalık aynı zamanda astaksantin, niasin ve E vitamini açısından da zengin. Kızartma, ızgara, kavurma veya fırınlama gibi lezzetli şekilde hazırlamanın birçok yolu mevcut

Çikolata

Kulağa ilginç gelebilir ancak işte çikolatayı sevmek için farklı bir neden daha. Kakao antioksidan açısından zengin polifenollerde mükemmel bir kaynak olarak bilinir. The Journal of Nutrition'da yayınlanan 2016 yılındaki çalışmada kakaonun sadecegüneş koruması sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda cilt elastikiyeti ve kırışıklıklar üzerinde olumlu etkiler sağladığını belirtiyorlar.

Domates

Domates sezonu tam da güneş ışığının yüksek ışınlar bıraktığı zamanlamaya denk gelir. C vitamini içeriği sayesinde doğal güneş kremi özelliği taşıyabilir. Olgunlaşmış domatesi dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Bu sayede hem sağlıklı beslenmiş olacaksınız hem de güneşten korunacaksınız.

Chia tohumları

Bu minik tohumlar, etkileyici besin profilleri sayesinde son zamanlarda epey popüler. Chia tohumlarındaki omega-3 yağ asitleri, flavonoidler niasin ve E vitamini cildimizi korurken bağışıklık, kalp ve metabolik sağlığımıza da fayda sağlar.

Dolmalık biber

Özellikle dolmalık biberler domates ile benzerlik gösterir. Benzeyen besin profilleri, cildinize aynı faydayı getirebilir. Bu da besinleri güneşten korunmak için harika bir seçenek haline getiriyor.