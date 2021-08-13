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Aktüel Kılıçdaroğlu'nun teyzesi hayatını kaybetti
Aktüel

Kılıçdaroğlu'nun teyzesi hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 00:06:00 -
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık yaşamını yitirdi.

CHP'den alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde hayatını kaybeden Işık, bir süredir Tunceli'de tedavi görüyordu.

Işık'ın cenazesi, 14 Ağustos Cumartesi günü Tunceli Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Nazımiye ilçesi Ramazan köyünde toprağa verilecek.

Cenaze törenine, Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor.

Öte yandan, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

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