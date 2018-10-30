Kestane pişirmek bir zanaat!

Herkes sobalı evde değilse kestane pişirmeyi beceremez. Hatta "kestane tatlısı" görünce, "bunları böyle nasıl pişiriyorlar da bütün halinde çıkarıp tatlısını yapabiliyorlar?" diye düşünür. Çünki kendi yaptığında kestane bir şekilde dağılmış ufalanmıştır. Neyse uzatmayalım, size evde son derece kolay kestane pişirme yöntemleri nakledelim.

Birinci yöntem:

Kestanelerinizi enlemesine bıçakla azıcık kesin. Bir çorba kâsesine koyun. 8-10 tanesi sığar. Aynı boyutta bir başka kaseye yarısına kadar su koyun ve her iki kaseyi mikrodalga fırınınıza yerleştirin. 4 veya 5 dakika mikrodalgada kalsınlar.

Çıkarın. Kestanelerinizin piştiğini göreceksiniz. Ama hemen soyup yemeye kalkışmayın. Bir bez torbaya koyup ağzını kapayın. Bir 5 dakika öylece dinlensinler. Sonra çıkarıp teker teker soyun. Bakın kabuklarını nasıl bırakıyor da bütün bütün elinize geliyorlar, görün!

İkinci yöntem:

Herkesin mikrodalgası olmayabilir. Bu defa daha fazla kestaneyi bıçakla üstünden hem enlemesine, hem boylamasına hafifçe kesin ve bir orta boy tenceredeki suda pişirin. Piştiğini kesiklerin kabarıp açılmasından anlarsınız. Ocaktan indirip. Suyu süzüp boşaltın. Kestanelerinizi hırpalamadan fırın tepsinize dizin ve 220 derece fırında 20-25 dakika kebap olmalarını bekleyin.



Fırından çıkardığınız kestaneleri hemen soymaya yine kalmışmamalısınız. Hepsini alacak şekildeki bir sahana iki kat bezi yayın. Kestaneleri içine yerleştirip bezin kanatlarını üstüne güzelce kapatın. Yine bir 5 dakika böyle dinlensin. Sonra afiyetle kusursuz tane tane soyar yersiniz.

Üçüncü yöntem:

En eski tavanızı çıkarın. İçine bolca kaya tuzu koyun. Kestanelerinizi yine üstünden enlemesine çizik halinde keserek tuzun üzerine birer birer yerleştirin.

Tavayı ocağınıza koyup 25 dakika pişirin. Tavanın cam kapağından kestanelerinizin nasıl kabarıp piştiğini zaten görürsünüz. Yine bir kaseye iki katlı bez serin. Kestanelerinizi çıkarıp buna alın. Bezin kanatlarıyla güzelce örtün. Yine bir 5 dakika dinlendirin. Sonra afiyetle kusursuz tane tane soyar yerken, bize dua edersiniz. Afiyet olsun.. Farkında mısınız; işin sırrı dinlendirmede..