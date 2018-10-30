Kerevizi uzun süre saklama yöntemleri

ALÜMİNYUM FOLYO

Kerevizi taze olarak saklamanın en etkili yolu sapları alüminyum folyoya sarmaktır. Kereviz, etilen gazı salar, bu da sebzenin daha hızlı bozulmasına neden olur. Alüminyum folyo, sebzenin taze kalması için nemi tutarken, gazdan da korur. Bu yöntemle kerevizi 4 haftaya kadar taze olarak saklayabilirsiniz. Kerevizin saplarını her iki ucundan da kesin ve akan suyun altında iyice yıkayın. Kereviz saplarını ister bütün halde isterseniz daha küçük parçalar şeklinde saklayabilirsiniz. Kerevizin yapraklarını da isterseniz kilitli bir buzdolabı poşetine koyarak, tavuk ve sebze yemeklerinde kullanabilirsiniz. Kereviz saplarını alüminyum folyonun içine koyarak iyice sarın. Ancak etilen gazının çıkması için folyonun her iki ucunu hafif açık bırakın. Kereviz sarılı ruloyu buzdolabına yerleştirin.

NEMLİ KAĞIT HAVLU

Kerevizi uzun süre saklayabilmek doğru nemin korunmasını gerektirir. Az nem, sapların kurumasına ve solmasına neden olurken, aşırı nem çabuk çürümelerine neden olur. Nemli kağıt havlu, kereviz saplarına doğru miktarda nem sağlayacaktır. Bu yöntem, her hafta kağıt havluyu değiştirdiğiniz sürece, kerevizinizi 3-4 hafta boyunca taze tutacaktır. Kerevizin saplarını ayırıp her iki ucunu kesin ve akan suyun altında iyice yıkayın. Bir kağıt havlu içine 2 veya 3 sap yerleştirin ve sarın. Kağıt havluyu nemlendirmek için üzerine su serpiştirin. Kağıt havlu ıslak değil nemli olmalıdır. Kağıt havluya sarılı kerevizleri hava geçirmez bir kap içinde buzdolabına yerleştirin. Kağıt havlunun çok ıslak olmadığından emin olmak için haftada bir kontrol etmeniz gerekir. Öyle ise, yeni bir kağıt havlu ile değiştirin.

HAŞLAMA VE DONDURMA

Kerevizi 1 yıla kadar uzun süre saklamak için önce haşlayabilir sonra da buzlu suyun içine koyabilirsiniz. Bu doğal enzimatik süreci durdurur ve sebzenin lezzetini, rengini ve dokusunu daha uzun süre korumasına yardımcı olur. Kerevizi saplarına ayırın ve her iki ucundan keserek akan suyun altında yıkayın. Büyük bir tencereyi yarısına kadar suyla doldurun ve suyu kaynatın. Kereviz sapları tencere için büyükse kesin, sonra kaynayan suyun içine koyun. Kereviz saplarını 3 dakika yüksek ateşte haşlayın. Haşlama aynı zamanda kerevize yapışan mikropları da öldürür. Bir kaseye soğuk su koyun ve içine de buz küpleri atın. Sıcak sudan çıkardığınız kereviz saplarını soğuk buzlu suyun içine koyarak bir dakika bekletin. Kereviz saplarını soğuk suyun içinden çıkarın ve hava geçirmez bir saklama kabına alarak buzdolabının derin dondurucu bölümüne koyun.Kullanmadan önce kerevizlerin buzlarını çözmekten kaçının, çünkü yumuşamalarına neden olur.