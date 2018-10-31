Kendinize mutlaka bir meşgale bulmalısınız
Meşgalesiz ev hanımı potansiyel hasta.. En başta hemen yan sütunda hakkında bilgiler aktardığımız ‘Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun belirtisi sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalıyor.31 Ekim 2018 Çarşamba 17:58
Titreme, seğirme, kendini sarsak hissetme ve kaslarda ağrılar, buz gibi nemli eller, terlemeler, mide-bağırsak yakınmaları, solunuma ait yakınmalar, idrar yolları yakınmalar, sese karşı irkilmeler, olur olmaz korkular, bulanık görmeler, el ve ayakta uyuşmalar, kulak çınlamaları vs.. Bunların birkaçı veya hepsi musallat olabiliyor “meşgalesi” olmayan ev hanımına.
Onun için örgü, dikiş, ev temizliği gibi ezelden beri hanımların klasik meşgaleleri bugün tıbben daha da anlamlı ve değerli bulunuyor. Ve bu meşgalelerin çeşitlendirilmesi tavsiyesinde bulunuluyor. Yukarıdaki meşgalenin güzelliğine şöyle bir alıcı gözle bakar mısınız. Pekalâ siz, bunun daha güzellerini yapabilirsiniz..
YORUM YAZ