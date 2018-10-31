Kendinize mutlaka bir meşgale bulmalısınız

Titreme, seğirme, kendini sarsak hissetme ve kaslarda ağrılar, buz gibi nemli eller, terlemeler, mide-bağırsak yakınmaları, solunuma ait yakınmalar, idrar yolları yakınmalar, sese karşı irkilmeler, olur olmaz korkular, bulanık görmeler, el ve ayakta uyuşmalar, kulak çınlamaları vs.. Bunların birkaçı veya hepsi musallat olabiliyor “meşgalesi” olmayan ev hanımına.

Onun için örgü, dikiş, ev temizliği gibi ezelden beri hanımların klasik meşgaleleri bugün tıbben daha da anlamlı ve değerli bulunuyor. Ve bu meşgalelerin çeşitlendirilmesi tavsiyesinde bulunuluyor. Yukarıdaki meşgalenin güzelliğine şöyle bir alıcı gözle bakar mısınız. Pekalâ siz, bunun daha güzellerini yapabilirsiniz..