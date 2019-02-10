0553 313 94 23

Kenan Karaman'dan Fortuna Düsseldorf formasıyla ilk gol

- Bundesliga'nın 21. haftasında Fortuna Düsseldorf'un evinde Stuttgart'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ilk golü, milli futbolcu Kenan Karaman'dan geldi

10 Şubat 2019 Pazar 22:53
Kenan Karaman'dan Fortuna Düsseldorf formasıyla ilk gol


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, sahasında Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti.

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın forma giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da 21. haftanın kapanış maçında Mekur Spielarena'da Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 34. dakikada milli futbolcu Kenan Karaman'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Sezon başında Hannover 96 takımından kırmızı-beyazlı ekibe transfer edilen Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf formasıyla ilk golüne imza attı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Fortuna Düsseldorf, 49. dakikada Oliver Fink ve 85. dakikada Benito Raman ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Stuttgart'ta maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen Ozan Kabak, 67. dakikada sarı kart gördü.

Ev sahibi takımda milli futbolculardan Kenan Karaman, 82 dakika oyunda kaldı. Kaan Ayhan, 90 dakika mücadele ettiği mücadelenin son anlarında sarı kartla cezalandırıldı.

Düsseldorf ekibi, bu galibiyetle 25 puanla 12. sıraya yükseldi. Stuttgart ise 15 puanla 16. sırada kaldı.

Günün diğer maçında Werder Bremen, sahasında Augsburg'u 4-0 mağlup etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 22:53
  1. Almanya Birinci Futbol Ligi
  2. Fortuna Düsseldorf
  3. Futbol
  4. Kenan Karaman
  5. Stuttgart

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
    1. Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
    2. Benfica'dan 10 gollü galibiyet
    3. Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman..
    4. Kenan Karaman'dan Fortuna Düsseldorf..
    5. Güney Kore ülkedeki ABD askeri için..
    6. Yenikapı'da 'süresiz nafaka' eylemi
    7. Maçın ardından
    8. İhvan lideri Bedii hakkındaki bir..
    9. İzne çıkan askerin acı ölümü!
    10. Başbakan Orban'dan göçmen açıklaması
    11. Karamollaoğlu'ndan ağır eleştiri: Bizi..
    12. Trabzonspor Başkanı'ndan akıl almaz..
    13. Maçın ardından
    14. Juventus ligdeki avantajını artırdı
    15. Türk firmasıyla 200 bin Nijeryalı..
    16. Yelken: Bayk Kış Trofesi
    17. 'Fatih Bucak' açıklaması! "Sahaya..
    18. Çin video ile duyurdu! 'Abdurehim..
    19. DÜZELTME - "PKK fare gibi kaçıyor"..
    20. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Adana yerel seçim anketi 2019 Adana yerel seçim sonuçları | 2019 Türkiye yerel seçimleri
    Adana yerel seçim anketi 2019 Adana yerel seçim sonuçları | 2019 Türkiye yerel seçimleri