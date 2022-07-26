Kellik tarihe karışacak! Bilim insanlarından yeni keşif

Saç dökülmesi, TGF-beta proteini nedeniyle gerçekleşiyor

UC Riverside araştırmacıları, saç köklerinin ne zaman öleceğini kontrol eden bir protein keşfetti. Süreci tersine çevirdiklerinde saçların yeniden büyütmenin mümkün olduğunu belirten araştırmacılar, “Söz konusu protein, hücrelerin bölünmesini, büyümesini ve ölümünü düzenleyen bir sinyal proteini olarak tanımlanabilir. TGF-beta adı verilen protein, saç köklerinin içindeki hücrelerde de yer alıyor.” ifadelerine yer verdi.

Yara iyileşmesi gibi önemli işlevlerde de karşımıza çıkan protein, kanser hücreleri tarafından kontrolsüz büyüme için kullanılıyor. Çalışma ortaklarından Qixuan Wang, “TGF-beta proteininin iki zıt rolü var. Yeni yaşam üretmek için bazı kıl folikülü hücrelerinin aktif edilmesine yardımcı oluyor. Ardından hücre ölümü süreci olan apopotozun düzenlemesinde rol alıyor.” dedi.

Doğru miktarda TGF-beta kullanıldığında hücre bölünmesi aktif hale geliyor. Folikül büyümesini uyaran protein, saç köklerinin çıkmasını sağlıyor. Çok fazla TGF-beta olduğu durumlarda ise hücreler apoptoza yönleniyor, saç köklerinin ölmesiyle birlikte kellik ortaya çıkıyor.

TGF-beta’nın hücre bölünmesini nasıl aktif ettiğini araştırmaya devam eden ekip, ilgili genlerle nasıl iletişim kurduğunu tespit etmek için çalışmalara başladı. Ekip ayrıca, saç kökü kendini öldürse bile kök hücre deposuna etki etmediğini açıkladı.

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