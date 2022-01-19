Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?

Baklagiller familyasının bir türü olan Ceratonia siliqua L. ülkemizde Harnup veya Keçiboynuzu olarak tanımlanır. Antioksidan özelliğiyle doğal bir antibiyotik özelliği olan keçiboynuzu, kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Kanı temizleme ve damar tıkanıklıklarını giderme özelliği vardır. Kış aylarında artan astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçiboynuzu şiddetli öksürüklere karşı dahi çok etkilidir.

Keçiboynuzunun faydaları nelerdir?

Yüksek miktarda kalsiyum bulunmaktadır.

Balgam söktürür.

Balgam söktürücüdür.

Öksürüğe iyi gelir.

Sancılara iyi gelir.

Cilde iyi gelir.

Kemiklere iyi gelir.

Afrodizyak etkisi bulunmaktadır.

Akciğer kanserini önler.

Dişleri beyazlatır.

Antioksidan içerir.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kansızlığı önler.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Tatlı krizlerini önler.

Keçiboynuzu nasıl tüketilir?

Keçiboynuzu meyve olarak, pekmez olarak tüketilebilir. Ayrıca tozu da satılmaktadır. Tozunu da macun kıvamına getirerek tüketebiliriz. Doğal şekli ile tüketmek daha faydalı olacaktır.

Keçiboynuzu nasıl kaynatılıp içilir?

5 adet keçiboynuzunu elinizle parçalara ayırarak yarım litre kaynamış suyun içerisine atarak yirmi dakika daha kaynatıp süzerek tüketebilirsiniz. Kaynatılmış keçiboynuzu suyunu bir hafta boyunca yarım çay bardağı şeklinde tüketebilirsiniz.

Keçiboynuzu suyu faydaları

Kanı temizleme ve damar tıkanıklıklarını giderme özelliği vardır. Kış aylarında artan astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçiboynuzu şiddetli öksürüklere karşı dahi çok etkilidir. Balgam söktürücüdür, bu sayede öksürüğü azaltır. Bağırsak ve sindirim sistemine de olumlu etkiler sağlar, kabızlığı önler.

Keçiboynuzu özünün faydaları

Balgam sökücüdür.

Vücutta biriken radyasyonun dışarı atılmasını sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Diş ve diş eti sağlığında fayda sağlar.

Kansızlığa iyi gelir.

Düşük kolesterole iyi gelebilir.

Keçiboynuzu kadınlarda ne işe yarar?

Keçiboynuzunun içerisinde de yüksek oranda antioksidan vardır. Kadınların yüzyıllardır ciltlerine önem verdiğini biliriz. İçerdiği yağ asitleri, cildi içten dışa besleyip nemlendirerek; cilt, saç ve tırnak sağlığı için gerekli olan A ve E vitaminlerinin emilme yeteneğini arttırır.