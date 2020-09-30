KDV nedir? Katma Değer Vergisi kısaltılmış haliyle KDV bir harcama vergisidir. Beyaz eşyadan, otomobile, eğitimden mobilyaya kadar pek çok alanda KDV alıcı tarafından ödenir. Peki, KDV nasıl hesaplanır? | Kolay KDV hesapla.

KDV ne kadar 2020

2020 KDV oranları | Pek çok alanda KDV uygulaması geçerli. KDV oranları ise sektöre göre değişebiliyor. KDV oranlarında artış ve indirim Resmi Gazete'de yayınlanarak vatandaşlara bildiriliyor. Peki, hangi alanlarda KDV alınıyor?

KDV alınan hizmetler:

Kongre, konser, seminer ve lunapark giriş ücretleri

İş yeri kiralama hizmeti

Düğün, nişan, nikah, davet salonlarını kiralama hizmetlerinde

Güzellik merkezi, kuaför ve berber hizmetlerinde

Beyaz eşya satışlarında,

Mobilya satışlarında,

Giyim, ayakkabı, ev tekstili ürünlerinde,

Bisiklet, motorlu taşıt satış ve yedek parçalarında,

Yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV uygulanıyor.

KDV hesaplama

KDV hesapla | KDV hesaplayacak olan kişiler bu işlem için nasıl bir formül kullanmaları gerektiğini, KDV hesaplamanın kolay bir yolu olup olmadığını, uygulamalarla güvenilir KDV hesaplamanın yollarını araştırıyor.

KDV hesaplamak için bir formül kullanabilirsiniz. Ürünün fiyatı x 1+KDV formülü ile işlem yapabilirsiniz.

Daha net anlatmak gerekirse satın alacağınız ürünün fiyatı 100 TL, KDV ise yüzde 18 olsun. 100 x (1+0,18) = 118

Çıkan sonuç ürünün KDV dahil fiyatıdır.

KDV hesaplama indir

KDV hesaplama hesap makinesi | Kağıt kalem ve hesap makinesiyle tek tek KDV hesaplamak yerine bunun daha kolay bir yolu olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Ürün fiyatını ve KDV oranını biliyorsanız bunu internetten hızlıca yapabilirsiniz. Birçok sitede KDV hesaplama işlemi hızlıca yapılabiliyor. Ayrıca Play Store ve App Store’da onlarca KDV hesaplama uygulaması bulunuyor. Söz konusu uygulamalardan birini mobil cihazlarınıza indirip hızlıca işlem yapabilirsiniz.

KDV haberleri

KDV’de zaman zaman indirimler oluyor. Ekonomik hareketlilik için yapılan bu indirimler hem satıcıların hem de müşterilerin yüzünü güldürüyor. KDV indirimi haberlerini ve son dakika gelişmelerini elbette yeniakit.com.tr internet sitesi ile uygulamadan takip edebilirsiniz. KDV zam ve indirimleri Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra işleme konuluyor. Bu sebeple Resmi Gazete haberlerini de takip edebilirsiniz. Son olarak özel okul fiyatlarında koronavirüs salgını sebebiyle KDV indirimine gidildi.