  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KDV hesaplama
Ekonomi

KDV hesaplama

KDV hesaplama indir | Katma Değer Vergisi kısaca KDV mal ve hizmet karşılığında alıcının ödemesi gereken bir harcama vergisidir. Pek çok kişi KDV'nin nasıl hesaplandığını, KDV hesaplama uygulamalarının olup olmadığını, KDV oranlarını merak ediyor. Peki, beyaz eşya KDV indirimi ne kadar? | Özel okul KDV indirimi ne kadar 2020 | Araç ÖTV KDV hesapla.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:07:00 - 2020-09-30 13:08:46
KDV hesaplama

KDV nedir? Katma Değer Vergisi kısaltılmış haliyle KDV bir harcama vergisidir. Beyaz eşyadan, otomobile, eğitimden mobilyaya kadar pek çok alanda KDV alıcı tarafından ödenir. Peki, KDV nasıl hesaplanır? | Kolay KDV hesapla.

KDV ne kadar 2020

2020 KDV oranları | Pek çok alanda KDV uygulaması geçerli. KDV oranları ise sektöre göre değişebiliyor. KDV oranlarında artış ve indirim Resmi Gazete'de yayınlanarak vatandaşlara bildiriliyor. Peki, hangi alanlarda KDV alınıyor?

KDV alınan hizmetler:

Kongre, konser, seminer ve lunapark giriş ücretleri

İş yeri kiralama hizmeti

Düğün, nişan, nikah, davet salonlarını kiralama hizmetlerinde

Güzellik merkezi, kuaför ve berber hizmetlerinde

Beyaz eşya satışlarında,

Mobilya satışlarında,

Giyim, ayakkabı, ev tekstili ürünlerinde,

Bisiklet, motorlu taşıt satış ve yedek parçalarında,

Yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV uygulanıyor.

KDV hesaplama

KDV hesapla | KDV hesaplayacak olan kişiler bu işlem için nasıl bir formül kullanmaları gerektiğini, KDV hesaplamanın kolay bir yolu olup olmadığını, uygulamalarla güvenilir KDV hesaplamanın yollarını araştırıyor.

KDV hesaplamak için bir formül kullanabilirsiniz. Ürünün fiyatı x 1+KDV formülü ile işlem yapabilirsiniz.

Daha net anlatmak gerekirse satın alacağınız ürünün fiyatı 100 TL, KDV ise yüzde 18 olsun. 100 x (1+0,18) = 118

Çıkan sonuç ürünün KDV dahil fiyatıdır.

KDV hesaplama indir

KDV hesaplama hesap makinesi | Kağıt kalem ve hesap makinesiyle tek tek KDV hesaplamak yerine bunun daha kolay bir yolu olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Ürün fiyatını ve KDV oranını biliyorsanız bunu internetten hızlıca yapabilirsiniz. Birçok sitede KDV hesaplama işlemi hızlıca yapılabiliyor. Ayrıca Play Store ve App Store’da onlarca KDV hesaplama uygulaması bulunuyor. Söz konusu uygulamalardan birini mobil cihazlarınıza indirip hızlıca işlem yapabilirsiniz.

KDV haberleri

KDV’de zaman zaman indirimler oluyor. Ekonomik hareketlilik için yapılan bu indirimler hem satıcıların hem de müşterilerin yüzünü güldürüyor. KDV indirimi haberlerini ve son dakika gelişmelerini elbette yeniakit.com.tr internet sitesi ile uygulamadan takip edebilirsiniz. KDV zam ve indirimleri Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra işleme konuluyor. Bu sebeple Resmi Gazete haberlerini de takip edebilirsiniz. Son olarak özel okul fiyatlarında koronavirüs salgını sebebiyle KDV indirimine gidildi.

Resmi Gazete
Resmi Gazete

Aktüel

Resmi Gazete

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!
Gündem

Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Eylül Çarşamba günü yeni yayın dönemine ilişkin gelen şikayetleri değerlendirmek üzere toplanacak...
Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler
Gündem

Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekil..
Gündem

"Azerbaycan'a asker gönderilecek mi?" Türkiye'den flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kendisine yöneltilen "Türkiye, Azerbaycan'a asker gönderecek mi?" sorusuna cevap verdi.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay