Kaza yapan otobüs nerenin nereye ait? Kaza yapan otobüs son dakika! Ölenlerin isimleri açıklandı mı?

Son dakika yolcu otobüs kaza haberleri: Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kaza nedeninin yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilişkisi olabileceği tahmin ediliyor. Meydana gelen kazada şoför ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 yolcu yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Tokat yolcu otobüsü kazası!

Öte yandan Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kaza, saat 08.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Çalkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 5 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar, bölgedeki çevre hastanelere yönlendirildi.