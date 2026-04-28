Kayseri'de iki otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Kayseri'de gece yarısına doğru meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Bulvarı üzerinde Osman Özcan Caddesi kesişiminde meydana geldi. O.A. yönetimindeki 38 ED 196 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 06 BYS 184 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilde sıkışan 1 kişiyi itfaiye görevlilerinin yardımıyla çıkardı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.